Apple, 2020’de iOS 14 ve iPad OS 14 sürümleri ile birlikte uzamsal ses desteğini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Güncelleme yayınlandıktan kısa bir süre sonra Disney+, HBO Max ve Apple TV+ gibi dijital yayın platformları, Apple'ın uzamsal ses desteğine kendi bünyelerinde de yer vermeye başladı. Netflix'in bu alana girmesi ise uzun sürdü.

Netflix, sonunda gerekeni yaptı ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde uzamsal ses desteğini iPhone ve iPad'e getireceğini açıkladı. Bu özellik, sadece iPhone ve iPad cihazlarda, AirPods Pro ve AirPods Max aracılığıyla çalışacak.