Netflix kararsızlar için Bir Şeyler Oynat seçeneğini kullanıma sundu
Netflix, izleyecek bir şey bulmakta zorluk çeken kullanıcıları için Bir Şeyler Oynat özelliğini devreye soktu. Kullanıcılar Bir Şeyler Oynat düğmesine bastıklarında daha önce izlediklerine göre belirlenen ve sevebilecekleri bir dizi veya filmi izlemeye başlayabilecek.
29 Nisan 2021, Perşembe 10:44 Son Güncelleme:
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Netflix, duyurduğu yeni özelliğiyle 'kararsızlar için' rastgele oynatma seçeneği getiriyor.
Sunulan özelliğe göre, kullanıcıların tercihlerine göre içerikler sunuluyor. Aynı zamanda, bu seçenekleri değiştirip tekrarlamak da mümkün.
Kullanıma açılan özelliğin kısa süre içerisinde Türkiye'de de devreye girmesi bekleniyor.
Bir Şeyler Oynat’a, telefonda ana sayfa ve indirilenler sekmelerinin bulunduğu bardan, masaüstünde ise profil adının göründüğü üst kısımda bulunan seçeneğe basarak ulaşılabiliyor.