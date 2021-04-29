Netflix, duyurduğu yeni özelliğiyle 'kararsızlar için' rastgele oynatma seçeneği getiriyor.

Sunulan özelliğe göre, kullanıcıların tercihlerine göre içerikler sunuluyor. Aynı zamanda, bu seçenekleri değiştirip tekrarlamak da mümkün.

Kullanıma açılan özelliğin kısa süre içerisinde Türkiye'de de devreye girmesi bekleniyor.

Bir Şeyler Oynat’a, telefonda ana sayfa ve indirilenler sekmelerinin bulunduğu bardan, masaüstünde ise profil adının göründüğü üst kısımda bulunan seçeneğe basarak ulaşılabiliyor.