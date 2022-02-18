Netflix, oyun serisi BioShock’u filme uyarlayacak

Netflix, detayları salı günü açıklanan projeye göre, popüler video oyun serisini film olarak uyarlamak için 2K ve Take-Two Interactive ile iş birliği yapıyor. Henüz bir yönetmen veya oyuncu eklenmemiş olan filmin yapımcılığını Vertigo Entertainment ve Take-Two üstlenecek.

Ters giden birden fazla distopik ve vizyoner manzarada geçen ‘BioShock’ serisi, bilimkurgu ve korkuyu harmanlayarak oyun hikayelerinin nasıl anlatılabileceğini yeniden şekillendiren, benzersiz varoluşsal ve toplumsal sorular ortaya koyuyor.

İlk BioShock, 2007'de piyasaya sürüldü ve geniş çapta eleştirel beğeni topladı. Oyuncular, 1960'larda Atlantik Okyanusu üzerinde bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişi Jack olarak oynadılar ve eksantrik bir iş adamı Andrew Ryan tarafından yaratılan Rapture adlı bir sualtı distopyasını keşfettiler. Rapture daha iyi günler görmüştü ve Jack kaçmak için süper güçlü, uyuşturucu bağımlısı Splicer'lar ve devasa, dalgıç giysili Big Daddies gibi çeşitli düşmanlarla savaşmak zorunda. Bununla birlikte, Jack'in kendi zihinsel durumu ve uçak kazasının izleri, göründüğünden çok daha uzakta.

Take-Two Interactive'in başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "Netflix, günümüz eğlence dünyasının en iyi ve en ileri görüşlü hikaye anlatıcıları arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca hayran tarafından sevilen 'BioShock' serisine yönelik vizyonumuzu ve bağlılığımızı paylaşmalarından dolayı heyecanlıyız" dedi.



