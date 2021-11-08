Netflix, iOS için Android cihazlardan farklı bir uygulamaya gidecek.

Apple’ın mevcut App Store kuralları, Netflix oyunlarının direkt olarak mobil uygulama üzerinden erişilebilmesine engel oluyor. Bunun sebebiyse üçüncü taraf uygulamalar üzerinden oyun indirilmesine izin verilmemesi.

Netflix oyunlarını telefona indirme seçeneğini şu anda sunmasa da bunun olması durumunda App Store’un yasaklar çerçevesine giriyor. Bu nedenle oyunlar Netflix mobil uygulaması üzerinden değil App Store üzerinden eklenecek.

Netflix’in yayınladığı beş farklı oyun, şu anda yalnızca mobil Android cihazlardan ulaşılabiliyor. Oyunların PC, PS4, PS5, Xbox One ve Mac gibi platformlarda ne zaman yer alacağı ise belli değil.