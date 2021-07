Netflix üç üst düzey film pazarlama yöneticisini Slack üzerinden daha üst yönetim hakkında ‘sızlandıkları’ için işten çıkardı.

Kaynaklar, görevden alınan kişilerin dijital yayın devinin bu düzeydeki çalışanlarının yaklaşık yarısına karşılık geldiğini aktardı.

The Hollywood The Reporter'ın haberine göre, Netflix paylaşılan iletilerin ‘pazarlama bölümünün yönetimine’ eleştiriler içermediğini söyledi. The Independent irtibata geçtiğinde şirket konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklama yapmayı reddetti.

Netflix'in resmi internet sayfasında yer alan iş ilanları bölümündeki ‘dürüstlük’ alt başlığında, çalışanlardan ‘iş arkadaşları hakkında yalnızca yüzlerine söyleyebilecekleri şeyleri’ söylemelerinin beklendiği yazıyor.

Şirketin sayfasında, ‘Bu, aramıza yeni katılanların inanmakta ve hayata geçirmeyi öğrenmekte en çok zorlandıkları özelliklerden biri’ ifadeleri yer aldı.

The Reporter, mevcut olayda bir muhbirin pazarlama yöneticilerinin aylarca süren mesajlaşmalarını fark ettiğini ve bunları bildirdiğini aktardı.

Bir kaynaksa dergiye ‘Kültürleri tamamen şeffaflık ve geri bildirim üzerine kurulu’ dedi.