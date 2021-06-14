Netflix, resmi olarak e-ticaret sektörüne adım attı

Online mağaza, bilinen markalar ve tasarımcılarla küratörlü ortaklıklara odaklanacak ve genellikle talebi artırmaya yönelik sınırlı sayıda ürünleri satışa sunacak. Şirket, büyük perakendecilerle ortaklıklar yoluyla tüketici ürünlerinin çoğunu diğer kanallar aracılığıyla da satmaya devam edecek.

Şimdilik sitede yer alan ürünlerin fiyatları 30 dolar (logolu tişört) ile 135 dolar (kolye) arasında değişiyor. Henüz yalnızca anime serileri Yasuke ve Eden’dan parçaların yer aldığı ürün portföyünün ilerleyen dönemde yeni işbirlikleriyle genişletilmesi bekleniyor.

Sitede yer alan tüm ürün grupları sokak giyim markası Hypland’ın kurucusu Jordan Bentley, mücevher tasarımcısı Kristopher Kites ve çok disiplinli sanatçı Nathalie Nguyen dahil olmak üzere farklı tasarımcılarla birlikte tasarlandı. Mağaza üzerinden alışveriş yapmak içinse Netflix abonesi olma zorunluluğu bulunmuyor.

Önümüzdeki haftalarda Lupin gibi dizilerden ilham alan markalı ev eşyaları ve diğer koleksiyon ürünleriyle birlikte mağaza tekliflerini genişletmeyi planlayan Netflix, fantastik drama The Witcher ve popüler bilimkurgu yapımı Stranger Things gibi dizilerin dönüşüne bağlı eklemelerin yanı sıra, Netflix özel ürünlerini de satışa sunacak. Yapılan açıklamaya göre Netflix markalı giysiler, bir Japon modaevi olan Beams’ten gelecek.

Netflix Tüketici Ürünleri Başkan Yardımcısı Josh Simon, mağazaya dair açıklamasında, “Hayranlara en sevdikleri hikâyelerle bağ kurmaları için yeni bir yol sunmaktan ve onları hikâye anlatımının gücünü her biçimiyle kucaklayan sanatçı ve tasarımcılarla tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.