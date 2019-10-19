Netflix şifre paylaşımına sınır getirebilir

Araştırmalar dijital platform kullanıcıların %35'ten fazlasının hesap şifrelerini arkadaş, akraba ve yakınlarıyla paylaştığını ortaya koyuyor. Bu durum ise uzun süredir bu platformların sahibi olan şirketlerin canını sıkan ve gündeminde olan bir durum.

Independent gazetesinin haberine göre Netflix'in yakın zamanda gerçekleşen 2019'un 3. çeyrek değerlendirme toplantısında bu konu da masaya yatırıldı.

Şifre paylaşımından rahatsız olan ve şirketin 'Her eve bir hesap' isteğiyle çelişen bu Netflix şifresi paylaşma durumu şirket tarafından ortandan kaldırılmak, en azından sınırlandırılmak isteniyor.

Netflix'in baş ürün sorumlusu Greg Peters'ın Independent'a verdiği demeçte şirketin bu konuda karar alacağı ancak bu kararın hemen gerçekleşmeyeceği ortaya konmuş. Peters konuyu kullanıcı dostu bir yöntemler ve şifre paylaşan müşterilerini küstürmeden halletmeye çalıştıklarını söylüyor.

Netflix'in 2020 için alacağı kararlarda şifre paylaşımının yasaklanması olacak mı bilinmez ancak bu haber kulaktan kulağa yayıldıkça kullanıcıları üzeceği ortada...