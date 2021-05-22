Netflix şimdide oyun sektörüne giriyor
Netflix, şimdi de oyun sektörüne girmek için hazırlanıyor. İddialara göre şirket, oyun dünyasında deneyimi olan yöneticileri işe almak istiyor.
22 Mayıs 2021, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
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The Information'da çıkan raporlara göre Netflix, oyun dünyasına girmek istiyor. Şirketin en son verdiği iş ilanları, bünyesine oyun sektöründe deneyimli olan bazı yöneticiler almak yönünde. Net bir açıklama yapılmasa da Netflix'in oyun dünyasından önemli isimlerle iletişimde olduğu belirtiliyor.
Küresel oyun pazarı, yayınlanan son raporlara göre 300 milyar dolardan daha büyük bir hacme sahip. Netflix'in de bu büyük pazara bir yerinden giriş yapmayı istemesi oldukça mantıklı görünüyor.