Netflix şimdide oyun sektörüne giriyor

The Information'da çıkan raporlara göre Netflix, oyun dünyasına girmek istiyor. Şirketin en son verdiği iş ilanları, bünyesine oyun sektöründe deneyimli olan bazı yöneticiler almak yönünde. Net bir açıklama yapılmasa da Netflix'in oyun dünyasından önemli isimlerle iletişimde olduğu belirtiliyor.

Küresel oyun pazarı, yayınlanan son raporlara göre 300 milyar dolardan daha büyük bir hacme sahip. Netflix'in de bu büyük pazara bir yerinden giriş yapmayı istemesi oldukça mantıklı görünüyor.



