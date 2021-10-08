Dünya genelinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinin 1. sezonundaki bir sahnede yer alan telefon numarası, en az dizi kadar konuşulmuştu.

Dizide karakterlerin oyuna katılmak için aramaları gereken numaranın gerçek bir telefon numarası olduğu ortaya çıkmış ve bu durum numara sahibinin hayatını bir hayli zorlaştırmıştı.

Numaranın sahibi Kim Gil-young, 'Sürekli arama ve mesaj aldığını' ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiğini Netflix'e bildirmesinin ardından şirket, söz konusu sahneyi editleyeceklerini açıkladı.

Açıklamada, "Prodüksiyon şirketiyle birlikte, sahneleri düzenleyeceğiz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" denildi.



