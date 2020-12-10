Netflix, Türkiye’de 2020 yılında en çok izlenen türleri açıkladı

Netflix, Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyesinin 2020’de en çok hangi tür yapımları izlemekten keyif aldığını ve yıl içinde en çok hangi türlerin bir önceki yıla göre yükselişe geçtiğini açıkladı.

Netflix verilerine göre Türkiye’de yılın en çok izlenen türü, çok zengin bir içerik çeşitliliğe sahip olan dramalardı. Ama tabii ki böylesi zorlu bir yılda gülmeye veya kocaman kahkahalar atmaya da bolca ihtiyaç duyduk. Bu yüzden 2020’de en çok izlediğimiz ikinci türün komedi ve stand-up yapımları olması şaşırtıcı olmadı. Komedi yapımlarının izlenme oranlarına göre, kahkahanın peşinden en çok gittiğimiz aylar nisan, mayıs ve haziran oldu. Başka bir deyişle bu üç ayda komedi ve stand-up yapımlarını diğer tüm aylardan daha çok izledik.

Yılın en çok izlenen türleri arasında üçüncü sırada, adrenalin seviyemizi her istediğimiz an zirveye taşıyabilen aksiyon yapımları yer aldı. Dördüncü sırada, ebeveyn kontrolleri sayesinde içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği eğlenceli ve eğitici çocuk yapımları yer alırken, beşinci ve son sırada ise korku ve gerilim türü vardı.

Çocuklara özel yapımlar ön plana çıktı

En çok izlenenlerden bahsetmişken, çıkış yapan türlere de göz atmadan olmaz. Netflix verilerine göre, yılın en çok çıkış yapan türü reality türündeki yapımlardı. İkinci sıraya yerleşen romantik yapımları izleme oranımız da bir önceki yıla göre ciddi ölçüde artış gösterdi. Çıkış yapanlar arasında üçüncü sırada, müzik gruplarıyla da Türkiye’deki popülaritesini sürdüren Kore dramaları vardı. Dördüncü sırada farklı evrenlere kaçmak istediğimiz anların kahramanı fantastik yapımlar yer alırken, animeler de yılın en çok çıkış yapan 5 türü arasına girmeyi başardı.

Evden çalışma imkanına sahip olanlarımızın zamanın çoğunu toplantılara bağlanarak, mutfakta tarifler deneyerek ya da çocukları için yeni oyunlar icat ederek geçirdiği mart - haziran arası dönemde en çok reality türündeki yapımları izledik. Hava karardığındaysa, bu dönemde yılın ilk iki ayına göre izlenme oranlarını ciddi şekilde arttıran korku ve gerilim yapımlarını tercih ettik. Bu iki türü aksiyon türündeki heyecanlı yapımları izledi. Çocuk yapımları dördüncü sırada yer alırken, ilkbahardan yaz ortasına kadarki dönemde en çok izlediğimiz beşinci tür animeler oldu.







