Netflix ücretsiz aboneliği test etmeye başladı
Netflix ilk etapta Kenya’da ücretsiz aboneliği test etmeye başladı. Şirket, yeni ücretli aboneler kazanabilmek için Kenya’da 18 yaş üzeri Android kullanıcıları için ücretsiz bir abonelik seçeneğini test ediyor.
22 Eylül 2021, Çarşamba 09:28 Son Güncelleme:
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Netflix, Kenya’da, 18 yaş üzeri Android kullanıcıları için özel bir seçenek kullanıma sundu. Bu ücretsiz abonelik seçeneğinde çevrim dışı izleme için indirme imkanı mevcut değil. İçerikleri harici ekranlara yansıtamıyorsunuz.
Netflix yöneticisi Cathy Conk konu hakkında, "Daha önce Netflix'i hiç izlemediyseniz ve Kenya'da yaşıyorsanız, bu seçenek hizmetimizi denemenin harika bir yolu” dedi.
Netflix , gelişmemiş veya gelişmekte olan pazarlara bu tür kampanyalar sunarak ücretli abone sayısını arttırmaya çalışıyor.
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