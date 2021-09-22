Netflix ücretsiz aboneliği test etmeye başladı

Netflix, Kenya’da, 18 yaş üzeri Android kullanıcıları için özel bir seçenek kullanıma sundu. Bu ücretsiz abonelik seçeneğinde çevrim dışı izleme için indirme imkanı mevcut değil. İçerikleri harici ekranlara yansıtamıyorsunuz.

Netflix yöneticisi Cathy Conk konu hakkında, "Daha önce Netflix'i hiç izlemediyseniz ve Kenya'da yaşıyorsanız, bu seçenek hizmetimizi denemenin harika bir yolu” dedi.

Netflix , gelişmemiş veya gelişmekte olan pazarlara bu tür kampanyalar sunarak ücretli abone sayısını arttırmaya çalışıyor.