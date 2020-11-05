Türkiye Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

Türkiye

Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video'nun, lisans aldığını bildirdi.

05 Kasım 2020, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video'nun, lisans aldığını bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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