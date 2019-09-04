Netflix yapımları her hafta birer bölüm mü yayınlanacak?

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan Netflix, dün yaptığı açıklamada Türkiye'de yayın hayatına devam edeceğini açıklamıştı. Ancak diğer yandan şirketin yayın politikasında bir dizi değişikliğe gideceği konuşuluyor. Dizi ve şovların sezon sezon yayınlanması alışılageldik bir durum. İddiaya göre şirket bu yayın politikasını değiştirerek yayınlarını hafta hafta birer bölüm halinde yayınlamayı planlıyor.

NETFLIX'TEN AÇIKLAMA

Netflix'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Zaman zaman belli yapımlarda bunu yapıyoruz ama tüm yapımlar için geçerli bir durum değil. Sistemin değişmesi gibi bir durum yok."

HÜRRİYET



