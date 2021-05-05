Magazin Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı

Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı

Magazin

Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı

Netflix, yaz döneminde izleyiciyle buluşacak yapımları duyurdu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 21:08 Son Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3", bu yaz Netflix’te olacak. "Korku Sokağı Üçlemesi", "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Ressamı", "Gürültü Ailesi" ve "Vıvo" da bu yaz dönemi izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor. Yaz boyunca yeni filmler her hafta izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Gösterime girecek yeni filmler ve tarihleri şöyle:

Mayıs

Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021 Oksijen: 12 Mayıs 2021 Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021 Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021 Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021 Ghost Lab: 26 Mayıs 2021 Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021

Haziran

Carnaval: 2 Haziran 2021 Awake: 9 Haziran 2021 Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021 Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021 Bir Eksik: 18 Haziran 2021 Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021 Kimsin Sen: 23 Haziran 2021 The Ice Road: 25 Haziran 2021 Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021 The House Of Flowers: The Movie

Temmuz

Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021 Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021 Kızıl Gökler Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor Sevgilimden Son Mektup - Ağustos Delidolu 3: 11 Ağustos 2021 Sweet Girl: 20 Ağustos 2021 He’s All That: 27 Ağustos 2021 Beckett

AA

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