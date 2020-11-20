Netflix’in ebeveyn kontrollerini ailelerin yüzde 98’i seviyor

Netflix’in FutureBright araştırma şirketi aracılığıyla gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, ebeveynlerin Netflix’in sunduğu güvenli eğlence deneyiminden memnun olduğunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında, Netflix üyesi ailelere çocuklarının izledikleri yapımları belirleme ve denetleme imkanı sunan ebeveyn kontrolleri hakkındaki görüşleri soruldu.

Elde edilen sonuçlara göre ailelerin yüzde 98’i Netflix’in tümüyle ücretsiz olarak sunduğu ebeveyn kontrolü seçeneklerini faydalı buluyor. Ailelerin favorisi ise kendi Netflix hesaplarında bir ‘Çocuk Profili’ oluşturabilme seçeneği. Yaklaşık olarak her 10 aileden dördünün favorisi olan bu seçenek, çocukların yalnızca kendilerine yönelik üretilmiş keyifli ve eğitici yapımlarla buluşmasını sağlıyor.

Araştırmaya göre ailelerin en çok beğendiği ikinci ebeveyn kontrolü ise ‘Yetişkinlik Düzeyi Belirleme’ seçeneği. Yaklaşık olarak her 10 aileden üçünün favorisi olan bu seçenek, ebeveynlere çocukları için oluşturdukları profilde hangi yaş grubuna uygun yapımların gösterileceğini belirleme olanağı veriyor. Ailelerin favori ebeveyn kontrolleri arasında üçüncü sırada ‘İçerik Kısıtlamaları’ seçeneği yer alıyor. Bu seçenek, ebeveynlere herhangi bir sebeple çocuklarının profilinde yer almasını istemedikleri yapımları tümüyle profilden kaldırma imkanı veriyor.

Listenin dördüncü sırasında ise ebeveynlerin yüzde 12’sinin favorisi olan ‘Profil Kilitleme’ özelliği yer alıyor. Anne babalara kendi profillerini bir PIN kod ile kilitleme imkanı veren bu özellik, çocukların ebeveynlerinin profillerine erişmesine engel oluyor. Netflix üyesi ebeveynler, hesap ayarlarına girerek aileleri için en uygun kontrol seçeneklerini birkaç saniye içerisinde belirleyebiliyor.