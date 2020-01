Brezilya'da Benedicto Abicai isimli bir hakim, Netflix'in Hz. İsa'nın bir eşcinsel olarak tasvir edildiği 'The First Temptation of Christ' (İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı) isimli filminin yayından kaldırılmasına karar verdi. Abicai, ifade özgürlüğünün 'mutlak olmadığını' savundu. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, söz konusu filmi bir 'çöp' olarak nitelendirerek Brezilya toplumunu temsil etmediğini' belirtmişti. Aralık ayında ise Ülkede 2 milyon kişi filmin kaldırılması için imza vermiş ve filmin Brezilyalı yapımcı şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı yapılmıştı. Netflix ve yapım şirketi henüz konuya ilişkin açıklama yapmazken; filmi yayından kaldırmaya hükmeden hakim Abicai, kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar en azından ülkedeki öfkeyi dindireceğine inanıyor.

İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı, Kasım ayında 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Komedi dalında en iyi film ödülünü kazandı.

'Burayı eşcinsel turizm cenneti yapmayacağım'

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin bir 'eşcinsel turizmi cenneti olmasına izin vermeyeceğini' söylemiş, ayrıca "Eşcinsel bir oğlum olsaydı onu sevemezdim" demişti.





