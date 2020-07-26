Bilim & Teknoloji Netflix'in kurucusundan tavsiye: Kitap okumayın

Netflix'in kurucusundan tavsiye: Kitap okumayın

Bilim & Teknoloji

Netflix'in kurucusundan tavsiye: Kitap okumayın

Netflix kurucu ortaklarından ve şirketin ilk CEO’su Marc Randolph, CNBC’ye verdiği röportajda iş dünyasında yeteneklerini geliştirmek isteyen kişilere “kitap okumamayı” tavsiye etti.

26 Temmuz 2020, Pazar 12:16 Son Güncelleme:
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Tüm dünyada pek çok kişinin yapımlarını takip ettiği dijital yayın platformu Netflix’in kurucusu Randolph, kitapları ve dersleri bir kenara bırakıp deneyerek öğrenmeyi önerdi. Randolph verdiği röportajda, “Kitap okumayın. Online dersler almayın” dedi.

Randolph, "Eğer gerçekten iş becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, becerilerinizi aktif biçimde kullanabileceğiniz yolları bulun" dedi.

"Örneğin ailenizden birine ya da bir arkadaşınıza bir şeyler satmaya çalışın" diyen Randolph, bunun bir işi herhangi bir girişim firmasına pazarlamakla benzer becerileri gerektirdiğini belirterek, "Öncesinde gerçek satış fikirlerinizin ne olduğuna dair düşünmeniz gerekiyor. Daha önce neleri görmüşlerdi? Nasıl tepki verecekler?" ifadelerini kullandı.

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