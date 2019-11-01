The Witcher’ın resmi fragmanı İtalya’nın Lucca şehrinde gerçekleşen Comics&Games panelinde görücüye çıktı. Panele katılan dizi sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich ve başrol oyuncuları Anya Chalotra (Yennefer) ve Freya Allan (Ciri) hayranların sorularını yanıtladı.

Fragmanda ayrıca dizinin gösterim tarihi de duyuruldu. 8 bölümden oluşan The Witcher 20 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

The Witcher hakkında:

Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

Dizinin başrollerinde Geralt of Rivia karakteri ile Henry Cavill (Mission Impossible - Fallout, Justice League), Yennefer karakteri ile Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) ve Ciri’yi canlandıran Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) yer alıyor.

İşte The Wthcher'ın merakla beklenen fragmanı: