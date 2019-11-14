Muhafız, Atiye ve Love 101 gibi Türk dizileri için adım atan Netflix, dördüncü Türk dizisinin çekimlerine başladı.

Dizi Berkun Oya önderliğinde sosyal sorunlara değinen bir drama yapımı olacak.

Berkun Oya tarafından yazılan dizinin yapımcılığını ise Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Gökçe üstleniyor.

Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen, kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor.

8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler var.

Daha önce 'Masum' yapımıyla çok konuşulan Berkun Oya'nın bu ikinci dijital dizi projesi olacak. BluTV orijinal içeriği olan Masum geçtiğimiz ocak ayında Netflix'e satılmış ve böylelikle 190'dan fazla ülkede 158 milyon Netflix kullanıcısı ile buluşmuştu.

Tiyatro dünyasının önemli yaratıcılarından biri olan Berkun Oya, kısa süre önce de Taylan Biraderler’in yeni filmi ile gündeme gelmişti. Zira Taylan Biraderler’in çekimleri kısa süre önce tamamlanan yeni filmi Azizler‘in senaryosu da Oya’ya ait.