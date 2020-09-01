Netflix, bazı yapımlarını ücretsiz olarak izleyicilerle buluşturmaya başladı. 'Netflix’i Ücretsiz İzleyin' seçeneğiyle kullanıcılar Stranger Things ve Elite gibi dizilerin ilk bölümleri ile Murder Mystery, The Two Popes, Bird Box gibi orijinal filmler ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Yeni uygulama ile söz konusu filmlerin tamamı ücretsiz izlenebilirken dizilerin ise sadece ilk bölümlerine ulaşmak mümkün.

Bu özellik şu anda sadece web için aktif edildi. Telefonlarda veya akıllı TV’lerde bu özellik yer almıyor.