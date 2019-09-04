Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan Netflix, dün yaptığı açıklamada Türkiye'de yayın hayatına devam edeceğini açıklamıştı. Ancak diğer yandan şirketin yayın politikasında bir dizi değişikliğe gideceği konuşuluyor. Dizi ve şovların sezon sezon yayınlanması alışılageldik bir durum. Şirket bu yayın politikasını değiştirerek yayınlarını hafta hafta birer bölüm halinde yayınlamayı planlıyor.

Birçok kişinin son derece memnun olduğu ve kullanıcılara izledikleri diziyi 'nasıl izleyecekleri' konusunda bir özgürlük veren sistem, Netflix'in yeni bir kararı sonucunda standarda dönecek. Örneğin Netflix'te bulunan The Great British Baking Show'a bakacak olursanız 'Collection 7' isimli sezonun yayında olduğunu ancak yalnızca bir adet bölümün aktif hale geldiğini görebilirsiniz. Gelecek bölümleri de görebildiğiniz alanda hiçbir bölüm izlenebilir değil. Bunun yerine bu bölümlerin ne zaman yayınlanacağını belirten tarihler yer alıyor. Netflix'in Rhythm & Flow isimli rap yarışması da her hafta belirli bölümleri yayınlanacak şekilde hazırlandı.

Netflix, tüm sezonu yayınladığı sistemiyle bilinen bir platform ancak bu tarz bir yayınlama yönteminin kullanıcılarda nasıl bir etki oluşturacağı bilinmiyor.

Netflix'ten konuyla ilgili gelen bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

HÜRRİYET