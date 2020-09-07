Netflix'ten Türkiye kararı: Minnoşlar filmi yayına girmeyecek
RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte Minnoşlar dizisi Türkiye kataloğundan kaldırıldı. Dizi, çocuk istismarı görüntüleri içerdiği nedeniyle sosyal medyada tepki toplamıştı.
07 Eylül 2020, Pazartesi 16:37 Son Güncelleme:
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Türkiye'de 'Minnoşlar' adıyla yayına girecek olan, Netflix'in yeni dizisi, sosyal medyada tepki çekti. 11 yaşındaki kızın hikayesini anlatan ve çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle tepki toplayan Fransız dizisi ile ilgili RTÜK harekete geçti.
Geçen haftaki RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte dizi, Türkiye kataloğundan kaldırıldı. Tepki çeken dizi, Türkiye'de yayına girmeyecek.
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