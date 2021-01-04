Netflix'ten yeni yerli film müjdesi: Burak Aksak'tan 50 m2
Son günlerde yerli film ve dizileriyle en çok izlenen platformlardan biri olan Netflix, yeni yapımını duyurdu: Burak Aksak'tan 50 m2.
04 Ocak 2021, Pazartesi 10:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TRT’de 3 sezon yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi Burak Aksak’ın yeni dizisi 50M2, Netflix’te izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Komedi türündeki dizinin müjdesi, Twitter'da da coşkuyla karşılandı. Netflix hesabı, Twitter'dan fragmanı paylaşarak duyurdu:
https://twitter.com/netflixturkiye/status/1345991252752408576
Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Aksak’ın kuzeni ve Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı diziler ile tanınan Selçuk Aydemir oturuyor. 50M2 dizisinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimler yer alıyor.
BUNLARI DA OKUYUN