TRT’de 3 sezon yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi Burak Aksak’ın yeni dizisi 50M2, Netflix’te izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Komedi türündeki dizinin müjdesi, Twitter'da da coşkuyla karşılandı. Netflix hesabı, Twitter'dan fragmanı paylaşarak duyurdu:









Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burak Aksak’ın kuzeni ve Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı diziler ile tanınan Selçuk Aydemir oturuyor. 50M2 dizisinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimler yer alıyor.







