Neuralink için ileride anayasa zorunluluk olabilir

Neuralink'in geleceğiyle ilgili konuşan Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, “Yapay zeka ile ilgili bir anayasanın olması ve hiçbir şekilde insanın önüne geçmemesi gerekiyor. Bu nedenle Elon Musk, yapay zekanın kontrolü ele alması durumunda insanlığın sonunun geleceğini düşünüyor ve bunu de her fırsatta dile getiriyor.” diyor ve ekliyor:

“Her ne kadar Elon Musk Neuralink’i tanıtmış olsa da şu an bu teknolojilerin bir ürün olarak piyasaya çıkması çok zor. Çünkü saç kılı kalınlığında bağlantıları beynin tamamına döşemek çok kolay bir teknoloji değil. Filmlerde ve dizilerde olduğu gibi belki 2050 ve ötesinde çıkabilir.”

İnan sözlerini şöyle sürdürüyor: “Tekno-komünizm var artık, herkesin istediği kadarını alabileceği bir dünya var önümüzde. Yerli ve milli teknolojiler için çok çalışmamız lazım. Önümüzde her türlü imkan var. Yerelleştirilmediği sürece hiçbir teknoloji kolay kolay başarılı olmaz.”

Aslında uzun bir süredir insanlar bu gibi teknolojilere hazırlanıyordu. Birçok dizide, filmde ve kitapta Neuralink benzeri teknolojiler gördük. İnsan gerçek olmayan bir şeyi hayal edemez. Elon Musk’ın çalışmalarını uzun süredir takip ediyorum. Yapay zekanın insanlığı ileriye mi yoksa geriye mi götürdüğü benim de içerisinde olduğum çalışma gruplarındaki en önemli tartışma konularından biri. Ben de bu noktada Elon Musk ile benzer düşüncelere sahibim. Teknolojinin iyi veya kötü amaçlı kullanımı insanın elindedir. Bu nedenle yapay zeka ile ilgili bir anayasanın olması ve hiçbir şekilde insanın önüne geçmemesi gerekiyor. Bu nedenle Elon Musk, yapay zekanın kontrolü ele alması durumunda insanlığın sonunun geleceğini düşünüyor ve bunu de her fırsatta dile getiriyor.

Neuralink, gelecekte hukuksal yanıyla da çok tartışılacak

İşe iyi tarafından baktığımızda bu teknolojiyle Alzheimer, otizm ve felç gibi birçok hastalığa çare bulunabilir. Bilinçaltı çözülebilirse psikolojik hiçbir rahatsızlık kalmaz. Hastalıktan kimse artık ölmez. Üstün bir insan, karşılaştığı birçok sorunun üstesinden rahatça gelebilir ya da bir suçlunun beynine yerleştirilecek bir çiple suç işlemesi engellenebilir. Kötü tarafından baktığımızda ise süper insanlar kullanılarak yenilmez bir ordu kurulabilir ya da beynini banka soygunları ya da farklı kötü amaçlar için kullanacak insanlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle hem yapay zeka hem de bu gibi teknolojiler düzgün bir şekilde kontrol edilirse karanlık değil aydınlık taraflarını görebiliriz. Kısacası teknoloji melek de olabilir şeytan da.

Her ne kadar Elon Musk Neuralink’i tanıtmış olsa da şu an bu teknolojilerin bir ürün olarak piyasaya çıkması çok zor. Çünkü saç kılı kalınlığında bağlantıları beynin tamamına döşemek çok kolay bir teknoloji değil. Filmlerde ve dizilerde olduğu gibi belki 2050 ve ötesinde çıkabilir.

Çip takılan bir beyni hacklemek mümkün!

Beyne bir çip takıldığında kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmemek mümkün değil. Hatta sunumda gelen hangi programlama dilini ve bağlantı teknolojilerini kullandıklarının sorulması bile daha şimdiden hedef haline geldiğini gösteriyor. Şu an bluetooth teknolojisi kullanıyor ama elbette insanlar üzerinde kullanmak için daha güvenli bir teknoloji geliştireceklerdir diye düşünüyorum. Ancak hiçbir şey yüzde 100 güvenli değildir. Bu nedenle çip takılan beyne siber saldırılar gelecektir ve belki bazıları da başarıyla sonuçlanacaktır. Tek soru aslında hacklenmeye değer misin değmez misin? Eskiden parolamızın siber korsanların eline geçmesinden korkardık artık anılarımızın siber korsanların eline geçmesinden korkacak bir duruma doğru gidiyoruz. İnsanlar da bu duruma hazır hale gelmiş durumda. Neuralink projesinde denemelere katılmak için sıraya girmiş birçok insan var.

Şu an dünya üzerinde yapay zeka yok

Şu anda yapay zeka yok, yapay zeka üzerine dünyanın dört bir yanında yapılan birçok çalışma var. Bir şeye yapay zeka diyebilmemiz için kendi kendine kararlar alabilen, irade sahibi bir teknoloji olması gerekir. Şu an yapay zeka diye tanıtılan her şey öğrenen makine. Otonom araçlara araç kullanmayı öğretiyoruz, öğrendiğinin dışında bir şey yapamıyor. Hiçbir teknolojide şu an irade yok, bu yüzden yapay zeka da yok. Yapay zeka olacak mı, elbette olacak ama henüz değil.

Aslında birçok teknolojinin daha gelişmiş hali çoktan hazır

Şu an birçok teknoloji bize yavaş yavaş servis ediliyor. Çalıştığım bir şirkette şu an birçok kişinin elindeki akıllı saatlerin bir prototipini içeren bir videoyu bana 20 yıl önce izletmişlerdi. Yani bugün Elon Musk bozuk para büyüklüğünde bir çipin beyne takılacağını söylediyse bunun nano teknoloji ile yutulan halinin bittiğinden emin olabilirsiniz.

Türkiye’de de çalışmalar başlamalı

Ülke olarak bizim de bu tür konular üzerine çalışmalar yapmamız lazım. Yerli ve milli sürümler olması gerekiyor. Dijital çağ artık herkesi eşitledi, bizim çocukluğumuzda birçok şeye erişimimiz yoktu. Bugün ABD’de ne varsa Türkiye’de var, Avrupa’da ne varsa Türkiye’de var. Tekno-komünizm var artık, herkesin istediği kadarını alabileceği bir dünya var önümüzde. Yerli ve milli teknolojiler için çok çalışmamız lazım. Önümüzde her türlü imkan var. Yerelleştirilmediği sürece hiçbir teknoloji kolay kolay başarılı olmaz. Alternatifi çıktığı zaman hemen birileri kaçar. Eskiden Yahoo vardı şimdi çok az kişi kullanıyor. Rusya’ya bakıyoruz kendi arama motorunu kullanıyor, Çin’e bakıyoruz sohbetinden arama motoruna kadar hep kendi teknolojisi. Rusya’nın kendi GPS uyduları var. Teknolojileri kendi kurallarımız çerçevesinde başkasının kontrolüne girmeyecek şekilde yapalım.