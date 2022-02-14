Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı belirtilmişti. Business Insider ve New York Post'ta yer alan yeni bilgiler ise bu 23 maymunla ilgili önemli bir gelişmeyi ortaya koydu. Açığa çıkarılan 700 sayfalık belgeler, 23 maymunun 15'inin öldüğünü ortaya koydu.





Kar amacı gütmeyen hayvan hakları savunucu grup Sorumlu Tıp Merkezleri Komitesi (PCRM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jeremy Beckham, konuyla ilgili açıklamalarda korkunç bilgilere yer verdi. Beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekerek öldüğünü belirten Beckham, Neuralink için hayvanların bile bile sakat bırakıldığını ileri sürdü.

Elon Musk bu projesiyle engelli insanların, düşünce aracılığıyla bilgisayar ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazları kullanabilmesini de amaçladığını bildirmişti. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılması planlanan ve hayvan üzerindeki deneylerinde başarılı olan çipin, her şey yolunda gitseydi 2021 yılı sonuna kadar insan beyninde de denenmesi bekleniyordu.