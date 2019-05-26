Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Sarı Lacivertliler'de Valbuena'nın ardından yaprak dökümü sürüyor.

Fransız yıldızın Olympiakos ile anlaşmasının ardından bu kez Fenerbahçe'de ayrılığını açıklayan isim Roman Neustadter oldu. Rus stoper, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından yedek kulubesine mahkum kaldı ve forma şansı kendisine çok az geldi.

Fenerbahçe ile sezon sonunda yolları ayırması beklenen Rus Stoper Neustadter, Instagram hesabının Story kısmından soyunmda odasını paylaştı ve "Son gün" mesajını bıraktı.

Nesutadter'in yeni sezonda Başakşehir forması giymesi bekleniyor.

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