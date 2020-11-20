Neva isminin anlamı nedir? Neva ne demek?

Neva isminin anlamı son dönemlerde popülerliğinin artmasıyla beraber, anlamı en çok merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Neva ismi genellikle ülkemizde kız çocuklarına veriliyor. Kız çocuklarına verilen Neva isminin anlamını sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte Neva isminin anlamı nedir? Neva isminin anlamı ne demek sorularına vermiş olduğumuz cevaplar…

Neva isminin anlamı nedir?

1. Ses, ahenk, nağme. ,

2. Refah, mutluluk.

Neva isminin kökeni : Farsça

Neva isminin özellikleri

Yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler. Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır.

N: Sağduyuya sahip bir kişilik olmakla beraber sevecendir. Üstün güçleri ve yetenekleri vardır. 6.hisleri oldukça fazla gelişmiştir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası çok karışıktır. Ani Çıkışları vardır. Üzüntülerini ve sevinçlerini de bir arada yaşayabilirler. Rahatsızlık duydukları konular çok nadirdir. İnsancıldırlar.

V: Kendi içine dönük, umursamaz, kimseyi takmaz. Etrafındaki olaylar onu etkilemez.

A: Atılgan ve Enerjik bir yapıya sahiptir. Olayları analiz ve algılama duygusu ve yetisi gelişmiştir. Mantığıyla hareket eder. Mantıklı düşünme en üst düzeydedir.







