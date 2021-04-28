Nevada’da düzenlenen Burning Man müzik festivali bu yıl da ertelendi

Burning Man’in web sitesinde yayımlanan bir videoda, Black Rock Çölü’nde 26 Ağustos-3 Eylül’de yapılması planlanan festivalin salgının getirdiği belirsizlikler yüzünden iptal edildiği açıklandı. Otuz beş yıldır gerçekleştirilen müzik festivali, salgın nedeniyle geçen yıl da yapılamamıştı. Adını, kapanışında yakılan ahşap heykelden alan Burning Man’e her yıl 80 bine yakın kişi katılıyordu. (AA)

ÜNLÜLERİN AKIN ETTİĞİ FESTİVAL

Burning Man festivaline dünyanın birçok yerinden ünlülerin akın etmesinin yanı sıra Türkiye'den de birçok ünlü isim katılıyordu. Süreyya Yalçın, Dila Tarkan, Ayşe Hatun Önal, Eliz Sakuçoğlu, Martha Graeff ve Oğulcan Engin’in kaçırmadığı festivale 2019’da 100’e yakın Türk gitmişti.

Geçen yıl da koronavirüs salgını nedeniyle iptal olan festival, sanal ortamda düzenlenmişti.







