Türkiye Nevşehir Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 19 memur alacak

Nevşehir Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 19 memur alacak

Türkiye

Nevşehir Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 19 memur alacak

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk defa atanmak üzere 19 memur alacak. Belediyenin boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar belli oldu. İlana son başvuru tarihi ise 4 Aralık 2020 olarak belirtildi.

01 Kasım 2020, Pazar 17:09 Son Güncelleme:
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Nevşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS Puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 19 memur alacağını duyurdu.

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