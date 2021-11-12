Türkiye Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğü 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

12 Kasım 2021, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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