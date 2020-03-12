Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 işçi alımı için ilan açtı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanuna göre çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 20 devamlı işçi alınacağını açıkladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ilanının detayları için tıklayın.