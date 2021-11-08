Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü 3 sözleşmeli personel alacağını açıkladı.
08 Kasım 2021, Pazartesi 18:00 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda yer alan pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.