Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’ne 4 araştırma görevlisi ile Rektörlük, Kozaklı Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu’na 4 öğretim görevlisi alıyor! İşte başvuru şartları…

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Alman Dili Eğitimi, Peyzaj Tasarımı, Kelam ve İslam Mezhepleri, İslam Tarihi, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Bilgisayar Programcılığı alanlarında araştırma ve öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 18 Haziran’da sona eriyor.

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