Türkiye Nevşehir'de sağanak yağmur etkili oldu

Nevşehir'de sağanak yağmur etkili oldu

Türkiye

Nevşehir'de sağanak yağmur etkili oldu

Nevşehir´de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

10 Haziran 2021, Perşembe 23:29 Son Güncelleme:
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Nevşehir´de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, il genelinde etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar sular ile kaplandı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, sürücüler de suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

DHA

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