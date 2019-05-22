2015 yılında kurduğu platformu 589 milyon dolar karşılığında satan ve Yemek Sepeti'ndeki görevine devam eden Nevzat Aydın bu hırsızlık olayının içeriden birisinin işi olduğunu öne sürdü.

Aydın İngiliz milyarder Richard Branson'a attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi:

''2 gün önce, Mahali Mzuri'deki kampınızda, çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampınızda, en basit güvenlik bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık.''

Brunson, mesajı yanıtsız bıraktı.

Nevzat Aydın, çadır konseptli bu yerde kaldı.