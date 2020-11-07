Kayseri'nin yöresel lezzeti: Nevzine tatlısı tarifi
Kayseri'nin yöresel tatlılarından birisi nevzine tatlısı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için nevzine tatlısı tarifi arıyor ya da nevzine tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nevzine tatlısı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
07 Kasım 2020, Cumartesi 14:16 Son Güncelleme:
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Ana malzemeleri tahin, pekmez ve cevizden oluşan nevzine tatlısı tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için nevzine tatlısı tarifi arıyor ya da nevzine tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nevzine tatlısı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Nevzine tatlısı tarifi
Nevzine tatlısı malzemeleri
- 125 gram tereyağı
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı tahin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 su bardağı ceviz (ince kıyılmış)
- 3 buçuk su bardağı un
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 2 buçuk su bardağı su
- 1 çay bardağı pekmez
- 3-4 damla limon suyu
Nevzine tatlısı yapılışı
Şerbeti yapmak için pekmez dışındaki malzemeleri bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Şerbet kaynayıp ocaktan alındıktan sonra sıcak iken pekmezi ekleyip soğumaya bırakın. Bir yoğurma kabına malzemelerin tümünü koyup ele yapışmayacak bir hamur olana kadar yoğurun ve hamuru elinizle bastırarak tepsiye yayın ve bir çatal yardımıyla çizgiler atın .Tatlınızın hamurunu önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin. Sıcak tatlınıza soğuk şerbeti dökün. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz.