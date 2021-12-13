New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı

Amazon'un Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos'a ait Blue Origin firması, New Shepard adlı uzay aracını şirketin Texas'taki üssünden 6 yolcusuyla fırlattı.

Mission NS-19 isimli seferle uzay yolculuğu yapan yolcular arasında 1961 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot olan Alan Shepard'ın kızı Laura Shepard Churcley de konuk olarak bulunuyor.

Blue Origin, son uçuşunu, daha önce şirketiyle uzaya giden ve bir ay önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Glen de Vries'a adadı.