Bilim & Teknoloji New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı

New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı

Bilim & Teknoloji

New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı

Jeff Bezos'ın uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, uzay turizmi kapsamındaki üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Amazon'un Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos'a ait Blue Origin firması, New Shepard adlı uzay aracını şirketin Texas'taki üssünden 6 yolcusuyla fırlattı.

Mission NS-19 isimli seferle uzay yolculuğu yapan yolcular arasında 1961 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot olan Alan Shepard'ın kızı Laura Shepard Churcley de konuk olarak bulunuyor.

Blue Origin, son uçuşunu, daha önce şirketiyle uzaya giden ve bir ay önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Glen de Vries'a adadı.

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