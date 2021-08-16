Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 azalışla 35.420,76 puana geriledi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalarak 4.456,07 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 14.774,4 puan oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son açıklanan makroekonomik verilerle birlikte para politikasının değişiminde aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle geçen haftayı rekorlarla tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında düşüş gösterdi. Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı ve küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeler etkili oldu. Öte yandan ABD’de bugün açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi ağustosta 18,3 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Analistler, yeni haftada, perakende satış ve sanayi üretimi gibi verilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ile Fed’in 27-28 Temmuz’da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların da yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

AA

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