New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalarak 4.695,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 azalışla 15.964,3 puana indi. Artan enflasyon endişelerine rağmen perakende sektöründen gelen güçlü verilerin etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta aşağı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de büyük perakende zincirleri üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Walmart ve Home Depot'unun ardından Target'da satışlarının bu dönemde yüzde 12,7 arttığını duyurdu.

Target aynı dönemde gelirinin 25,6 milyar dolara ulaştığını açıklamasına rağmen, şirketin üst yöneticisi Brian Cornell'in yüksek maliyetlerin bir kısmının müşterilere yansıtılması yerine şirket tarafından üstlenildiğini duyurmasının ardından Target'in hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Tüketici harcamalarındaki güçlü seyrin enflasyonu destekleyebileceği endişesi ise tahvil faizlerinin yükseliş eğilimini sürdürmesine neden oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,64 seviyelerinde seyretti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları ekimde yüzde 0,7 azalışla 1 milyon 520 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi. Konut başlangıçları, malzeme maliyetlerindeki artış, arz darboğazları ve iş gücü sıkıntılarının etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede inşaat izinleri ise ekimde 1 milyon 650 bine çıkarak beklentileri geride bıraktı.

AA