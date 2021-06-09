New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,44 azalarak 34.447,14 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0,20 kayıpla 4.218,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 13.911,75 puana geriledi. Analistler, devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle pay piyasalarında karışık/satıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

AA