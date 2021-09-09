New York borsası düşüşle kapandı

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişelerle negatif seyir izledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımlanan Bej Kitap Raporu’nda da ekonomik büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediğini bildirildi.

Raporda, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın büyük ölçüde Kovid-19 salgınında Delta varyantının yayılmasından kaynaklanan güvenlik endişelerini yansıtan çoğu bölgedeki yemek, seyahat ile turizm sektörlerindeki gerilemeye ithaf edilebileceği aktarıldı. Fiyat artışlarına da değinilen raporda, enflasyonun yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi. Öte yandan ABD’de bugün açıklanan verilere göre, ABD’de JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda 10 milyon 934 bine yükselerek rekor kırdı.

AA