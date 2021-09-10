New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 azalışla 4.460,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kayıpla 15.115,5 puana düştü. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasındaki gerilimin azalacağına dair beklentilerle güne pozitif seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde yönünü negatife çevirdi. Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi’nin telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliği alanları ile çıkarların ayrıştığı konuların açık bir şekilde ele alındığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korurken, ülkede virüs bulaşanların sayısı 40 milyonu aştı. Analistler, yatırımcıların artan vakaların ekonomiyi yavaşlatmasından endişe duyduğunu belirtti. Makroekonomik tarafta ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 artarak Kasım 2010’dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Ülkede toptan eşya satışları ise temmuzda aylık yüzde 2 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterirken, toptan eşya stokları beklentiler dahilinde yüzde 0,6 arttı. Öte yandan, Apple ile Epic Games arasındaki davada yargıç, Apple’ın firmaların uygulamalarına alternatif ödeme sistemleri sunmasına izin verilmesine yönelik karar aldı. Söz konusu kararın ardından Apple’ın hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 3’ü aştı.

AA