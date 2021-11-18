New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalışla 4.690,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 15.921,6 puana indi. Endeksler, perakende firmalarının beklenenden iyi gelen bilançolarına rağmen artan enflasyon endişelerinin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

ABD'de büyük perakende zincirleri üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Walmart ve Home Depot'un ardından Target'da satışlarının bu dönemde yüzde 12,7 arttığını duyurdu.

Target aynı dönemde gelirinin 25,6 milyar dolara ulaştığını açıklamasına rağmen, şirketin Üst Yöneticisi Brian Cornell'in yüksek maliyetlerin bir kısmının müşterilere yansıtılması yerine şirket tarafından üstlenildiğini duyurmasının ardından Target'in hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,58 seviyelerine geriledi.

Öte yandan ABD Finansal Araştırma Ofisi (OFR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrinin, yükselen enflasyonun ve para politikası sıkılaşmasının ABD finans sistemine yönelik sistemik riskleri artırabileceğini bildirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise konut başlangıçları ekimde yüzde 0,7 azalışla 1 milyon 520 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi. Konut başlangıçları, malzeme maliyetlerindeki artış, arz darboğazları ve iş gücü sıkıntılarının etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede inşaat izinleri ise ekimde 1 milyon 650 bine çıkarak beklentileri geride bıraktı.

AA