Ekonomi New York borsası iyi gelen istihdam verisi sonrası yükselişle açıldı

New York borsası iyi gelen istihdam verisi sonrası yükselişle açıldı

Ekonomi

New York borsası iyi gelen istihdam verisi sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD’de ekim ayına ait istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

05 Kasım 2021, Cuma 18:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,51 artarak 36.309,81 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 4.704,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 16.008 puana yükseldi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarında normalleşme yolunda ilk adımı atmasının ardından dün karışık bir seyir izleyen endeksler, iyi gelen istihdam verisi sonrası açılışta yükseliş gösterdi.

ABD’de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, ekimde 531 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterirken, işsizlik oranı yüzde 4,6’ya düştü. Beklenenden iyi gelen istihdam verisinin yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedavilerdeki gelişmelere ilişkin olumlu haberler de piyasaları destekledi. ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19’a karşı geliştirdiği ilacın, orta ve yüksek riskli hastalarda, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıkladı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Borçlanma primi artırır
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
İndirimde kasım bereketi
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Sorunlara değil çözüme odaklan
Özlem Denizmen
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dijital operatörden son 14 yılın rekoru