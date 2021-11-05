Ekonomi New York borsası iyi gelen istihdam verisinin ardından rekorla kapandı

New York borsası iyi gelen istihdam verisinin ardından rekorla kapandı

Ekonomi

New York borsası iyi gelen istihdam verisinin ardından rekorla kapandı

New York borsası, ABD’de ekim ayına ait istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesiyle haftanın son işlem gününü rekor seviyelerde tamamladı.

05 Kasım 2021, Cuma 23:45 Son Güncelleme:
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,56 artışla 36.327,95 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 kazançla 4.697,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak 15.971,6 puana çıktı. Üç endeks de kapanışta yeni zirvelere ulaştı. Piyasalardaki pozitif seyirde, iyi gelen istihdam verisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki olumlu haber akışı etkili oldu. ABD’de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, ekimde 531 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede işsizlik oranı ise geçen ay yüzde 4,8’den yüzde 4,6’ya düştü. Salgın cephesinde ise Kovid-19 tedavisine yönelik olumlu gelişmeler yaşandı. ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19’a karşı geliştirdiği ilacın, orta ve yüksek riskli hastalarda, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıkladı. Pfizer’ın ilaç haberinin ardından şirketin hisseleri yüzde 11’e yakın değer kazandı.

AA

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