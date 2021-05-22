New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artarak 34.207,84 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 4.155,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 13.470,99 puana geriledi. Güne yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi. ABD’de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artışla 61,5’e ve hizmet sektörü PMI 5,4 puan artışla 70,1’e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İkinci el konut satışları ise nisanda beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 2,7 azalışla 5,85 milyona geriledi. Öte yandan hafta ortasında sert düşüşlerin yaşandığı kripto para piyasasında dün kaydedilen toparlanmayla 40 bin doların üzerine çıkan Bitcoin’in fiyatı, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin Bitcoin madenciliği konusunda sıkı tedbirler alacaklarını açıklamasıyla yeniden düşüş gösterdi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybederken fiyatı 35 bin dolar seviyelerine kadar çekildi.

AA