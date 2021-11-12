Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı

Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,44 azalarak 35.921,23 puana geriledi.

12 Kasım 2021, Cuma 00:49 Son Güncelleme:
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S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla yükselişle 4.649,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.704,3 puana çıktı. Endeksler, ABD’de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından karışık seyir izledi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile Kasım 1990’dan bu yana en yüksek artışı göstermişti.

AA

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