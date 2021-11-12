New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla yükselişle 4.649,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 15.704,3 puana çıktı. Endeksler, ABD’de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından karışık seyir izledi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile Kasım 1990’dan bu yana en yüksek artışı göstermişti.

AA