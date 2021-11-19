New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 4.706,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 15.993,7 puana çıktı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor kaydetti.

Endeksler, perakende ve teknoloji şirketlerinin güçlü gelen finansal sonuçlarına rağmen enflasyon endişelerinin etkisiyle karışık bir seyir izledi.

ABD'de büyük perakende zincirleri üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Walmart, Home Depot ve Target'ın ardından Macy's ve Kohl's gibi firmaların finansal sonuçları da beklenenden iyi geldi. Ayrıca çip üreticisi Nvidia da gelirinin yüzde 50 arttığını duyurdu.

Ekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı beklenenden az olmasına rağmen düşüşünü 7'nci haftaya taşıdı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1.000 azalarak 268 bine geriledi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de kasımda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, ABD'de enflasyonun daha geniş tabanlı hale geldiğini ve gelecekteki fiyat artışlarına ilişkin beklentilerin arttığını belirtti.

Fed'de güvercin tonlu görüşleriyle bilinen Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde gelecek yıl para politikasında yapılacak düzenlemelere karşı "açık fikirli" olacağını ifade etti.

AA