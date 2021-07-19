Ekonomi New York borsası Kovid-19 vakalarındaki artışın etkisiyle düşüşle açıldı

New York borsası Kovid-19 vakalarındaki artışın etkisiyle düşüşle açıldı

Ekonomi

New York borsası Kovid-19 vakalarındaki artışın etkisiyle düşüşle açıldı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın neden olduğu endişeyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,50 azalışla 34.168,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,09 düşüşle 4.280,10 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 azalarak 14.262,1 puan oldu. Artan Kovid-19 vakaları ve enflasyon endişelerinin etkisiyle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir izledi.

Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu. ABD’de Kovid-19 vakaları delta varyantının aşılanmayanlar arasında yayılmasıyla artış gösterdi. Vaka artışlarına ilişkin haberlerin ardından salgından en çok etkilenen hava yolu şirketlerinin hisseleri en çok kayıp yaşayan hisseler arasında yer aldı.

ABD’li hava yolu şirketlerinden American Airlines’ın hisseleri yüzde 5’in, United Airlines’ın hisseleri de yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,21 seviyelerine kadar geriledi. Analistler, Kovid-19 salgınındaki gelişmelerin yanı sıra temmuz ayına ait Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD’li teknoloji şirketlerinin çeyreklik bilançolarının bu hafta yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

AA

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Bağkur günleri için hizmet tespit davası açabilir miyim?
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Bayram zehir olmasın!
Hakan Çelik
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Murat Gülderen
Bayramlık teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Kurban etine aman dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Tatil öncesi
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bayramda çalışma zorunlu mu? Bayramda çalışmayan işçi işten çıkarılabilir mi?