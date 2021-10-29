Ekonomi New York borsası rekorla kapandı

New York borsası rekorla kapandı

Ekonomi

New York borsası rekorla kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü rekor seviyelerde tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artışla 35.819,56 puana yükseldi.

29 Ekim 2021, Cuma 23:37 Son Güncelleme:
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S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 4.605,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 15.498,4 puana çıktı. Böylece, üç endeks de kapanışta rekor seviyelere ulaştı. ABD’li teknoloji devlerinden Apple ve Amazon’un hayal kırıklığı yaratan bilançolarının etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde toparlanma gösterdi. Apple ve Amazon, temmuz-eylül dönemine ait bilançolarını dün açıklamıştı.

Apple’ın bu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalmıştı. Amerikalı e-ticaret devi Amazon da yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 110,8 milyar dolara ulaştığını bildirmiş ancak şirketin bu dönemde elde ettiği gelir piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.

Apple’ın beklentileri karşılayamayan bilançosunun ardından ABD’nin bir diğer büyük teknoloji şirketi Microsoft cuma günü yaklaşık 2,49 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Apple’ı geride bıraktı ve dünyanın en değerli şirketi oldu. Makroekonomik tarafta ise ABD’de kişisel gelirler, eylülde aylık yüzde 1 azalarak beklenenden fazla düşüş gösterirken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ekimde bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 71,7 değerine geriledi. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, ekim ayına ait öncü veri 71,4 olarak açıklanmıştı.

AA

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